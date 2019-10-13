2019-10-13T11:54:01+03:00
Происшествия

Похитителя ноутбука установили в Великих Луках

Ущерб от кражи составил шесть тысяч рублей
Василиса Алексеева
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Похитителем оказался сосед.Похитителем оказался сосед.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили личность мужчины, подозреваемого в краже, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по псковской области.

В Великих Луках с 21 по 23 сентября из квартиры дома по проспекту Октябрьскому у 30-летнего мужчины свободным доступом был похищен ноутбук. Причиненный ущерб составил шесть тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался сосед потерпевшего по дому - 37-летний безработный, ранее судимый горожанин. Похищенное изъято. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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