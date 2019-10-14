Вечерняя «Ласточка» сбилась с графика из-за ДТП в Гатчинском районе
Вечерняя «Ласточка», следовавшая из Санкт-Петербурга в Псков, задержалась из-за ДТП на переезде в Гатчинском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, 14 октября в 20:10 на железнодорожном переезде перегона Сиверская – Гатчина произошла авария. Движение восстановили спустя 45 минут.
Из-за ДТП сбился график движения пяти пригородных поездов и «Ласточки» Санкт-Петербург – Псков, заминки составили от 20 минут до 1 часа 10 минут.
«Комсомольская правда – Санкт-Петербург» выяснила в управлении ГИБДД УМВД России по Ленинградлской области подробности происшествия.
- Около 19:50 на 68 километре автодороги А-120 29-летний водитель машины каршеринга марки Audi врезался в стоящие перед железнодорожным переездом микроавтобус Nissan, легковушку Renault и грузовик Scania с полуприцепом, - рассказали в управлении ГИБДД Петербурга и Ленобласти.
В ведомстве отметили, что водитель легковушки был пьян, его авто после столкновения не подлежит восстановлению. Водитель жив, пострадала 27-летняя пассажирка, она госпитализирована с травмами средней тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU