2019-10-14T10:34:55+03:00
Происшествия

Вечерняя «Ласточка» сбилась с графика из-за ДТП в Гатчинском районе

«Ласточка» приехала в Псков из Санкт-Петербурга на час позднее
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: социальные сети. Пьяный водитель протаранил несколько автомобилей на железнодорожном переезде.Фото: социальные сети. Пьяный водитель протаранил несколько автомобилей на железнодорожном переезде.
Изменить размер текста:

Вечерняя «Ласточка», следовавшая из Санкт-Петербурга в Псков, задержалась из-за ДТП на переезде в Гатчинском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, 14 октября в 20:10 на железнодорожном переезде перегона СиверскаяГатчина произошла авария. Движение восстановили спустя 45 минут.

Из-за ДТП сбился график движения пяти пригородных поездов и «Ласточки» Санкт-Петербург – Псков, заминки составили от 20 минут до 1 часа 10 минут.

«Комсомольская правда – Санкт-Петербург» выяснила в управлении ГИБДД УМВД России по Ленинградлской области подробности происшествия.

- Около 19:50 на 68 километре автодороги А-120 29-летний водитель машины каршеринга марки Audi врезался в стоящие перед железнодорожным переездом микроавтобус Nissan, легковушку Renault и грузовик Scania с полуприцепом, - рассказали в управлении ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

В ведомстве отметили, что водитель легковушки был пьян, его авто после столкновения не подлежит восстановлению. Водитель жив, пострадала 27-летняя пассажирка, она госпитализирована с травмами средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До конца октября в 150 объектах социальной сферы Псковской области заработает высокоскоростной интернет
На осуществление программы социально-экономического развития Псковская область получит 10 миллиардов
Миллиард рублей пойдет на закупку медицинского оборудования в больницы Псковской области
Олег Пальмов покажет спектакль «Я вас любил… Я вас люблю» в Пушкинских Горах
Стала известна программа мотокросса в Ваулинском карьере
У текста гимна Псковской области появилось официальное музыкальное сопровождение
В Псковской области таможенный контроль не прошёл владелец часов, смартфона и одежды за 155 тысяч рублей
Прокуратура пресекла пропаганду вылова хариуса в Псковской области
Велосипедист из Пскова, попавший по колёса «Лады», впал в кому
Пятитысячную фальшивую купюру выявили в Пскове
Похитителя ноутбука установили в Великих Луках
В Острове появится новый фонтан с подсветкой
Михаил Ведерников поздравил с праздником аграриев региона
Три жительницы Псковской области отдали лжебанкирам более 700 тысяч рублей
Две "семерки" угнали жители Островского района
Великолукские полицейские раскрыли кражи телефона и барсетки
Убившие человека за 280 рублей двое жителей Печор получили 11 и 8 лет тюрьмы