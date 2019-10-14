Прокуратура пресекла пропаганду вылова хариуса в Псковской области

СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-14T11:14:48+03:00

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По обращению прокуратуры Псковского района суд признал запрещенной информацию о вылове хариуса в Псковской области, распространенной в сети «Интернет».

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, сотрудники ведомства обнаружили в интернете сайт с информацией о вылове хариуса в нашем регионе, с подробными рекомендациями о способах и местах ловли.

Европейский хариус занесен в Красную книгу Псковской области, и вылов этой редкой рыбы в регионе запрещен. Сайт, на котором в свободном доступе пропагандируется вылов редкой рыбы, таким образом, должен быть закрыт. Суд по обращению прокурора Псковского района признал информацию запрещенной.

ИСТОЧНИК KP.RU