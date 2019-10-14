В Псковской области таможенный контроль не прошёл владелец часов, смартфона и одежды за 155 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-14T12:18:27+03:00

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В Псковской области таможенный контроль не прошёл гражданин России, «забывший» задекларировать часы, смартфон, одежду и обувь за 155 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковской таможни, правонарушителя задержали для досмотра на границе Российской Федерации и Латвийской Республики.

Сотрудники МАПП Убылинка проверили салон легковушки, на которой путешествовал мужчина. Оказалось, что в автомобиле нарушитель спрятал новый телефон последней модели известной американской корпорации, а так же «умные» часы того же бренда. Таможенники также обнаружили в салоне транспорта одежду и обувь заграничного производства.

По закону, вступившему в силу с 1 января 2019 года, россиянин обязан был подать декларацию на перевозимое имущество и заплатить налог в размере 30% от его стоимости. Однако гражданин решил сэкономить. Теперь мужчине грозит административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU