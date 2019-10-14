СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-14T12:44:43+03:00

Теперь законопроект «О гимне Псковской области» с текстом и музыкой направят в Общественную палату региона. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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По итогам голосования у текста гимна Псковской области появилось официальное музыкальное сопровождение. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, его утвердил геральдический совет региона во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Большинство присутствующих поддержали кандидата под номером пять. Им оказался 27-летний житель региона Борис Фёдоров, который с красным дипломом окончил областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова и Российскую академию имени Гнесиных. В настоящее время пскович преподаёт в первой и второй музыкальных школах областного центра.

КОНКРЕТНО

В рамках конкурса свою музыку на суд членов геральдического совета представили 17 номинантов. На итоговом заседании специалисты выбирали между тремя лучшими композициями, набравшими больше всего баллов.

С утверждённым текстом гимна региона можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU