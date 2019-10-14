Стала известна программа мотокросса в Ваулинском карьере

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-14T13:47:36+03:00

20 октября в Псковской области пройдет Второй этап личного Чемпионата и Первенства по мотокроссу на кубок губернатора

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В воскресенье, 20 октября, в Псковской области пройдет Второй этап личного Чемпионата и Первенства по мотокроссу на кубок губернатора. В официальном сообществе мероприятия "Комсомольская правда - Псков" узнала программу соревнований.

Однодневные соревнования мотоциклистов состоятся в Ваулинском карьере. Трассу пройдут мотоциклы мощностью двигателя от 50 до 125 кубических сантиметров, выступят на соревнованиях и «ветераны».

На зрелищное состязание, которое продлится весь воскресный день, приглашают посмотреть гостей. Вход свободный.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

08.00 – 10.00 - регистрация участников, техосмотр, медосмотр.

09.45 – 11.50 - свободные тренировки по классам и проба старта.

12.00 – 12.15 - торжественное открытие соревнований.

12.20 – 15.30 - первая серия заездов.

15.30 – 15.45 - технический перерыв.

15.45 – 18.55 - вторая серия заездов.

18.55 – 19.20 - подведение итогов соревнований.

19.20 – 19.35 - награждение победителей и закрытие соревнований.

КОНКРЕТНО

Второй этап личного Чемпионата и Первенства по мотокроссу на кубок губернатора пройдет в Ваулинском карьере 20 октября. Открытие мероприятия состоится в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU