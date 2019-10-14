Стала известна программа мотокросса в Ваулинском карьере
В воскресенье, 20 октября, в Псковской области пройдет Второй этап личного Чемпионата и Первенства по мотокроссу на кубок губернатора. В официальном сообществе мероприятия "Комсомольская правда - Псков" узнала программу соревнований.
Однодневные соревнования мотоциклистов состоятся в Ваулинском карьере. Трассу пройдут мотоциклы мощностью двигателя от 50 до 125 кубических сантиметров, выступят на соревнованиях и «ветераны».
На зрелищное состязание, которое продлится весь воскресный день, приглашают посмотреть гостей. Вход свободный.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
08.00 – 10.00 - регистрация участников, техосмотр, медосмотр.
09.45 – 11.50 - свободные тренировки по классам и проба старта.
12.00 – 12.15 - торжественное открытие соревнований.
12.20 – 15.30 - первая серия заездов.
15.30 – 15.45 - технический перерыв.
15.45 – 18.55 - вторая серия заездов.
18.55 – 19.20 - подведение итогов соревнований.
19.20 – 19.35 - награждение победителей и закрытие соревнований.
КОНКРЕТНО
Второй этап личного Чемпионата и Первенства по мотокроссу на кубок губернатора пройдет в Ваулинском карьере 20 октября. Открытие мероприятия состоится в 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU