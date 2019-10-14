Олег Пальмов покажет спектакль «Я вас любил… Я вас люблю» в Пушкинских Горах

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-14T14:53:00+03:00

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В День Лицея Олег Пальмов покажет в Пушкинских Горах спектакль «Я вас любил… Я вас люблю». Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщил пресс-атташе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Известный российский актер театра и кино Олег Пальмов своим спектаклем рассказывает о жизни поэта и наряду с общеизвестными, «хрестоматийными» фактами раскрывает перед своими зрителями те истории из жизни Александра Сергеевича, которые в школьные учебники и популярную литературу о поэте пока не попали.

При минимуме декораций - стул, стол и огарок свечи - в моноспектакле Олега Пальмова оживают герои, и атмосфера спектакля захватывает зрителя.

Со сцены Научно-культурного центра прозвучат не только фрагменты воспоминаний и писем Пушкина и его современников, но и повесть «Метель», любовная лирика.

КОНКРЕТНО

Спектакль «Я вас любил… Я вас люблю» состоится в Научно-культурном центре поселка Пушкинские Горы (бульв. Гейченко, 1) 19 октября в 18.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU