Миллиард рублей пойдет на закупку медицинского оборудования в больницы Псковской области

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-14T16:19:52+03:00

Новая и высокоточная техника поступит не только в областной центр, но и на места. Фото: Алексей ФОКИН

500 тысяч рублей президент выделил региону из резервного фонда правительства России

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Более одного миллиарда рублей получит Псковская область на оснащение больниц. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 14 октября прошло заседание под председательством Михаила Ведерникова, где обсудили приобретение медицинского оборудования.

Около 560 миллионов рублей по нацпроекту «Здравоохранение» регион получит на приобретение ста единиц медоборудования и еще полмиллиарда рублей президент России выделит из резервного фонда правительства на закупку оборудования и ремонт лечебных учреждений.

Руководство области закупит на эти средства аппараты МРТ, рентгенологические комплексы, флюорографы, маммографы, аппараты УЗИ и ИВЛ и другую современную и высокоточную технику.

- Использование данного медицинского оборудования позволит своевременно проводить диагностику и лечение жителей области, решить задачи по внедрению инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, создать условия для успешной реализации национального проекта «Здравоохранение», — заметила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Кроме того, глава региона поручил Марине Гаращенко проследить, насколько эффективно используется новое оборудование, и в случае необходимости перераспределить технику и повысить квалификацию работников.

ИСТОЧНИК KP.RU