2019-10-15T10:08:33+03:00
Происшествия

Житель Острова повторно попал под суд за продажу найденного в лесу ружья

За находку местный житель выручил 15 тысяч рублей
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: pixabay.com. Прогуливаясь в лесу, житель Псковской области нашёл исправное охотничье ружьё.ФОТО: pixabay.com. Прогуливаясь в лесу, житель Псковской области нашёл исправное охотничье ружьё.
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Житель города Острова Псковской области повторно оказался на скамье подсудимых за продажу найденного в лесу огнестрельного оружия. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковского района, ранее судимый 40-летний местный житель в апреле 2018 года нашёл охотничье ружьё в лесу.

Инцидент произошёл, когда подсудимый прогуливался вблизи деревни Дуловка Островского района. В зарослях мужчина заметил оружие и подобрал его. Ружьё оказалось исправным, поэтому острович в тот же день продал находку жителю одной из деревень Краснопрудненской волости. По версии следствия, мужчине удалось выручить около 15 тысяч рублей.

Когда сотрудникам полиции стало известно о правонарушении, острович попал под суд. Однако там приняли во внимание тот факт, что мужчина признал вину и раскаялся в проступке. Сыграло роль и то, что правонарушитель воспитывает малолетних детей. Поэтому жителю Псковской области назначили 9 месяцев условного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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