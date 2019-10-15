Житель Острова повторно попал под суд за продажу найденного в лесу ружья
Житель города Острова Псковской области повторно оказался на скамье подсудимых за продажу найденного в лесу огнестрельного оружия. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковского района, ранее судимый 40-летний местный житель в апреле 2018 года нашёл охотничье ружьё в лесу.
Инцидент произошёл, когда подсудимый прогуливался вблизи деревни Дуловка Островского района. В зарослях мужчина заметил оружие и подобрал его. Ружьё оказалось исправным, поэтому острович в тот же день продал находку жителю одной из деревень Краснопрудненской волости. По версии следствия, мужчине удалось выручить около 15 тысяч рублей.
Когда сотрудникам полиции стало известно о правонарушении, острович попал под суд. Однако там приняли во внимание тот факт, что мужчина признал вину и раскаялся в проступке. Сыграло роль и то, что правонарушитель воспитывает малолетних детей. Поэтому жителю Псковской области назначили 9 месяцев условного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU