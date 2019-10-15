Участок улицы Волкова в Пскове закрыли на два месяца
Участок улицы Волкова в Пскове перекрыли на два месяца в связи с реконструкцией улицы Леона Поземского. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, проезд по улице ограничили с 15 октября до 15 декабря. На время дорожных работ ремонтируемый участок можно объехать по улицам Поземского и Школьной.
Также в администрации предупреждают, что на время ремонта ограничат ширину проезжей части улицы Леона Поземского (участок от улицы Олега Кошевого до улицы Набат).
Дорогие псковичи, планируйте заранее поездки по измененному маршруту и будьте внимательны к дорожным знакам.
ИСТОЧНИК KP.RU