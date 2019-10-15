Участок улицы Волкова в Пскове закрыли на два месяца

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-15T10:28:08+03:00

С каждым месяцем по дорогам Пскова все приятнее ездить. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

С 15 октября по 15 декабря придется объезжать по Поземского и Школьной

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Участок улицы Волкова в Пскове перекрыли на два месяца в связи с реконструкцией улицы Леона Поземского. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, проезд по улице ограничили с 15 октября до 15 декабря. На время дорожных работ ремонтируемый участок можно объехать по улицам Поземского и Школьной.

Также в администрации предупреждают, что на время ремонта ограничат ширину проезжей части улицы Леона Поземского (участок от улицы Олега Кошевого до улицы Набат).

Дорогие псковичи, планируйте заранее поездки по измененному маршруту и будьте внимательны к дорожным знакам.

ИСТОЧНИК KP.RU