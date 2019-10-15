Санкт-Петербургский театр комедии приезжает на гастроли в Псков

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-15T11:25:44+03:00

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В рамках Всероссийского театрального марафона на сцене Псковского театра драмы выступит Санкт-Петербургский государственный академический театр комедии им Н. Акимова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции Псковской области, коллектив покажет псковичам три спектакля.

26 октября Санкт-Петербургский театр комедии покажет пьесу Василия Шукшина «Энергичные люди» (режиссер Валерий Никитенко). Комедия посвящена неожиданному, остроумному и очень смешному разоблачению спекулянтов семейства Кузькиных.

27 октября гости Пскова выступят со спектаклем «Бешеные деньги» по пьесе Островского (режиссер Татьяна Казакова). Жестокий розыгрыш красавицы Лидии Чебоксаровой рассказан в острокомедийном ключе.

28 октября театр представит вниманию зрителей лирическую комедию «Хочу сниматься в кино» (режиссер Татьяна Казакова). Картина о 19-летней сумасбродке, решившей отправиться на «фабрику грез». Однако история, развернувшаяся там, поможет всем участникам понять, что счастье заключается не в успехе и блеске карьеры, а в дружбе и любви.

Санкт-Петербургский государственный академический театр Комедии им. Н.П. Акимова является одним из самых бережных хранителей традиций своего жанра и в конце октября яркий коллектив порадует и псковичей.

Подробности ищите на сайте Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU