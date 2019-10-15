Пьяный пскович набросился на командира взвода ДПС

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-15T12:23:53+03:00

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Пьяный пскович спровоцировал конфликт с командиром взвода ДПС, за нападение на сотрудника правоохранительных органов на мужчину завели уголовное дело. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Следственного управления СК России по Псковской области, инцидент произошел вечером 20 сентября и попал на камеру видеорегистратора.

Нетрезвый мужчина вышел из машины, припаркованной на улице Николая Васильева в Пскове, заявил, что сотрудники ДПС нарушают правила дорожного движения, и начал снимать экипаж дорожной полиции на видео. Разговора с командиром взвода дорожно-патрульной службе пьяному мужчине оказалось недостаточно, и он пустил в ход кулаки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/737882" frameborder="0"></iframe> Действия агрессивного псковича записал видеорегистратор.Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. ВИДЕО: СУ СК России по Псковской области.! другой источник

Следственный отдел по городу Пскову возбудил уголовное дело на местного жителя за применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса), следствие проводит проверку и выясняет обстоятельства дела.

ИСТОЧНИК KP.RU