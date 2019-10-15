«Титан-Полимер» получил новый участок для строительства в «Моглино»

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-15T16:01:59+03:00

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Строительство нового предприятия в границах особой экономической зоны «Моглино» - «Титан — Полимера» - затягивается в связи с вынужденным поиском другого участка.

- Наши сроки сместились на несколько месяцев. Это было связано с процессом заключения договора между ОЭЗ «Моглино» и «Титан-Полимер» на аренду земельного участка, на котором разместится наше производство, - сообщил в интервью Псковскому агентству информации директор «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

По его словам, поиск участка потребовался, чтобы снять любые вопросы по санитарно-защитной зоне вокруг производства ПЭТ-гранул.

-Были опасения со стороны местных жителей, сотрудников Тямшанской птицефабрики, что наши санитарные зоны будут пересекаться. Теперь с привязкой завода к новому участку все эти опасения окончательно сняты.

По его словам, уже получено санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарно-защитной зоны вокруг производства БОПЭТ-пленки, также есть решение на установление этой зоны, экспертное заключение Роспотребнадзора.

- Фактически мы готовы к выходу на начало строительства первой очереди производства — БОПЭТ-пленки», - сообщил Герман Петрушко.

ИСТОЧНИК KP.RU