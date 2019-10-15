Компания «Экопром» готовится к открытию второго клиентского офиса в Псковской области

СЕГОДНЯ 16:27 2019-10-15T16:27:52+03:00

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Компания «Экопром» готовится к открытию второго клиентского офиса на территории Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, первый центр обслуживания функционирует в областном центре, а второй распахнёт свои двери в Великих Луках.

Он расположится на первом этаже жилого здания на проспекте Ленина, дом 29. Сейчас в помещении полным ходом идёт ремонт, а вместе с тем специалисты настраивают оборудование. Затем в клиентский офис доставят мебель. Предполагается, что первых посетителей центр примет уже 8 ноября.

- Принцип работы нового центра будет схожим с псковским. Точно также будет действовать электронная очередь, операторы будут принимать телефонные звонки, специалисты — работать с обращениями физических и юридических лиц, - заявил директор ООО «Экопром» Сергей Пайст и добавил, что все услуги посетители смогут получать в формате «единого окна».

ИСТОЧНИК KP.RU