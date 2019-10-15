Псковичка приревновала мужа к подруге и зарезала её

СЕГОДНЯ 17:35 2019-10-15T17:35:46+03:00

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Псковичка приревновала своего супруга к подруге и зарезала экс-приятельницу. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, погибшую 43-летнюю женщину обнаружили в своей квартире на улице Карла Маркса в областном центре 13 октября 2019 года.

Как предполагают следователи, в один из осенних вечеров погибшую навестила её 37-летняя подруга. В гости к приятельнице псковичка пришла в компании своего супруга. Женщине показалось, что подруга в течение всего вечера оказывала знаки внимания её мужу. Ревнивая жена схватилась за нож и ударила в живот хозяйку квартиры. От потери крови женщина умерла на месте.

В настоящее время подозреваемую задержали. Её обвиняют в убийстве. Однако сотрудникам правоохранительных органов ещё предстоит собрать и приобщить к делу все доказательства вины псковички.

ИСТОЧНИК KP.RU