Псковичка накопила 30 штрафов ГИБДД

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-16T11:07:44+03:00

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Жительница Псковского района накопила 30 штрафов ГИБДД за превышение скорости. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в управлении ФССП Псковской области, женщина оплатила штрафы только после запрета приставов на регистрационные действия с движимым имуществом.

По 30 административным штрафам псковичка задолжала 15 тысяч рублей. После извещения о принятых приставами мерах нарушительница пришла на прием в отдел и оплатила все 30 штрафов.

- В отношении тех, кто накапливает штрафы ГИБДД, работники службы применяют ограничительные меры. После данных мер, нарушители дорожного движения стремятся попасть на приём к судебному приставу-исполнителю, - отмечают в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU