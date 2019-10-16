2019-10-16T11:40:45+03:00
Происшествия

По вине нетрезвого автомобилиста из Пскова в ДТП погибла женщина

Владелец авто превысил скорость и вылетел с дороги
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Житель Псковской области сел за руль нетрезвым и погубил знакомую.Житель Псковской области сел за руль нетрезвым и погубил знакомую.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

По вине нетрезвого автомобилиста из Пскова в ДТП погибла пассажирка. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковского района, смертельная авария произошла в июле 2019 года.

По версии следователей, в дневное время суток 46-летний автолюбитель сел за руль своей машины марки «Шанс» в нетрезвом состоянии. Мужчина в компании своей знакомой направился по трассе «Псков-Палкино». И хотя скоростной режим предписывал двигаться не быстрее 60 километров в час, водитель разогнал авто до 90 километров в час. Из-за этого машину занесло на крутом повороте, скинуло с дороги на обочину и опрокинуло.

Неосторожность за рулём стала причиной смерти знакомой водителя, находившейся на пассажирском сиденье. Женщина получила тяжёлые травмы. Суд рассмотрел материалы уголовного дела и назначил виновнику аварии 5 лет колонии-поселения, а также запретил садиться за руль автомобиля 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пробку от старинного спиртного и перстень с романтической надписью нашли псковские археологи
В осенний период в Пскове ежедневно проверяют педофилов
С начала года в Великих Луках построили более 80 домов
В Псковском гидрометцентре рассказали, можно ли считать понижение уровня воды в Чудском озере экологической катастрофой
Руководство «Титан-Полимера»: Мы считаем обратную связь важной
В Пскове гражданин Туркменистана выдавал себя за узбека
В микрорайоне Овсище возведут детский сад для 270 юных псковичей
В Псковской области назначили нового главу военного комиссариата
На пожаре в Новоржеве погиб мужчина
Псковичка накопила 30 штрафов ГИБДД
Около 2,5 кубометров отходов вывезла с острова Колпина компания «Экопром»
За угон машины у пьяного товарища псковичу грозит до пяти лет тюрьмы
Псковичка приревновала мужа к подруге и зарезала её
Оценить виды из окна будущей квартиры в псковских новостройках можно 26 октября
Компания «Экопром» готовится к открытию второго клиентского офиса в Псковской области
«Титан-Полимер» получил новый участок для строительства в «Моглино»
84-летнюю женщину обокрали лжекоммунальщики в Острове
Автобусы № 19, 11, 8 и 8а изменят схему движения в Пскове с 17 октября
Пьяный пскович набросился на командира взвода ДПС
Санкт-Петербургский театр комедии приезжает на гастроли в Псков
Главные темы недели: новенькие ФАПы, «точки роста» на Талабах и 10 миллиардов на соцразвитие
Участок улицы Волкова в Пскове закрыли на два месяца
Житель Острова повторно попал под суд за продажу найденного в лесу ружья