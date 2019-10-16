По вине нетрезвого автомобилиста из Пскова в ДТП погибла женщина

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-16T11:40:45+03:00

Изменить размер текста: A A

По вине нетрезвого автомобилиста из Пскова в ДТП погибла пассажирка. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковского района, смертельная авария произошла в июле 2019 года.

По версии следователей, в дневное время суток 46-летний автолюбитель сел за руль своей машины марки «Шанс» в нетрезвом состоянии. Мужчина в компании своей знакомой направился по трассе «Псков-Палкино». И хотя скоростной режим предписывал двигаться не быстрее 60 километров в час, водитель разогнал авто до 90 километров в час. Из-за этого машину занесло на крутом повороте, скинуло с дороги на обочину и опрокинуло.

Неосторожность за рулём стала причиной смерти знакомой водителя, находившейся на пассажирском сиденье. Женщина получила тяжёлые травмы. Суд рассмотрел материалы уголовного дела и назначил виновнику аварии 5 лет колонии-поселения, а также запретил садиться за руль автомобиля 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU