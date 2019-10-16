2019-10-16T13:22:14+03:00
Происшествия

В Пскове гражданин Туркменистана выдавал себя за узбека

Мужчина предстанет перед судом за подлог документов
Алиса Солнцева
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Полицейские выяснили, что мужчина предъявил поддельный паспорт.Полицейские выяснили, что мужчина предъявил поддельный паспорт.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пскове за подлог документов перед судом предстанет гражданин Туркменистана. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Псковского района, 46-летний гражданин Туркменистана предъявил сотрудникам полиции подложный узбекский паспорт.

Чтобы скрыть свое незаконное пребывание на территории России, житель деревни Родина Псковского района, гражданин Туркменистана, предъявил полиции паспорт гражданина Узбекистана. За использование заведомо подложного документа по российскому законодательству предусмотрена уголовная ответственность.

Дознание установило, что бланк узбекского паспорта с вклеенной в него страницей с фотографией, мужчина приобрел в Туркменистане в 2012 году.

Прокурор Псковского района направил уголовное дело в суд, мужчине грозит до одного года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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