В Псковском гидрометцентре рассказали, можно ли считать понижение уровня воды в Чудском озере экологической катастрофой

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-16T16:45:49+03:00

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Глава Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, можно ли считать понижение уровня воды в Чудском озере экологической катастрофой. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, по словам специалиста, сегодняшний уровень воды неправомерно называть чрезвычайно низким.

Рыбаки и местные жители паникуют из-за того, что вода «ушла» на 30, а иногда и на 90 сантиметров. Однако за всю историю замеров были и более тяжёлые ситуации, рассказала метеоролог. Тала Нещадимова также отметила, что уровень воды в реке Великой в этом году составил +17 сантиметров от наименьшей возможной отметки.

- Сейчас уровень воды в Великой почти на полметра ниже нормы, но и это некритчино. В 1939, в 1996, в 1964, в 2006-м годах уровни воды были ниже того, что мы наблюдаем сейчас, - заявила Тала Нещадимова и добавила, что никакой экологической катастрофы не происходит и значит заявлять о том, что жители региона изменили принцип жизни озера нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU