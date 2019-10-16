С начала года в Великих Луках построили более 80 домов

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-16T17:11:52+03:00

С начала года 25 великолукских семей смогли въехать в свою квартиру в новостройке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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С начала 2019 года в городе Великие Луки построили более 80 домов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе городской администрации, среди новых сооружений значится один многоквартирный жилой дом, разделённый на 25 семей. Такие данные озвучила глава администрации Великих Лук Любовь Романова на общегородском совещании.

По её словам, остальные здания в черте города граждане строили индивидуально. А общая площадь помещений, сданных в эксплуатацию составила около 14 тысяч квадратных метров. Анализ застройки позволил экспертам сделать вывод о том, что в городе прослеживается стабильная ситуация с ведущих сферах экономики.

КСТАТИ

В сентябре в бюджет Великих Лук поступило более 110 миллионов доходов. Свыше 30 миллионов от этой суммы — поступления собственных доходных источников. При этом с начала года доходная часть бюджета города закрепилась на уровне около 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU