В осенний период в Пскове ежедневно проверяют педофилов

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-16T17:32:33+03:00

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В осенний период в Пскове ежедневно проверяют жителей, ранее судимых за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, в таком же режиме «навещают» преступников и весной.

По словам временно исполняющей обязанности начальника отделения подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирины Зориной, в ряде случаев правоохранители контролируют провинившихся и в ночное время суток. Причём в числе проверяющих значатся не только рядовые сотрудники, но руководители ведомства.

Несмотря на внимание полицейских рецидивы случаются. Как правило, в них замешаны ранее судимые, переехавшие в Псковскую область из других регионов и не вставшие на учёт. В целях профилактики преступности в областном центре регулярно проверяют заброшенные дома и подворотни. У правоохранительных органов есть список, который постоянно актуализируют, добавила Ирина Зорина.

ИСТОЧНИК KP.RU