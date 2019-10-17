СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-17T09:54:23+03:00

Псковских автомобилистов и их транспорт проверят служащие специальной роты ДПС. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Водителей Псковской области 17 октября ожидают массовые проверки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, служащие спецроты дорожно-патрульной службы обратят пристальное внимание на автовладельцев, чьи транспортные средства зарегистрированы на пределами страны.

В проведении проверки дорожным полицейским помогут специалисты центра автоматизированной фиксации административных правонарушений. Основные мероприятия запланированы в период с 9 утра до 12.30 дня.

Как добавили в ведомстве, подобная мера вызвана печальной статистикой, согласно которой в аварии чаще всего попадают владельцы авто, зарегистрированных за границей Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU