Новый светофор подключили на улице Юбилейной в Пскове
Сегодня, 17 октября, в Пскове на улице Юбилейной заработал новый светофор, он расположен на проезжей части у дома № 14 по улице Молодова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, такое решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения по просьбам горожан.
Ранее на этом участке дороги находился нерегулируемый переход. Светофор с кнопкой повысит безопасность пешеходов и не создаст заторов транспорта. Светофор оснащен табло для пешеходов и таймером с обратным отсчетом времени.
КОНКРЕТНО
Ремонт одного из самых загруженных участков автодороги Пскова стартовал в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На реализацию инициативы потратили около 120 миллионов рублей. Эти деньги позволили обновить покрытие на 2,5 км автодороги, облагородить съезды и пешеходные дорожки, а также нанести термопластичную разметку.
ИСТОЧНИК KP.RU