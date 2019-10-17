2019-10-17T10:04:08+03:00
Общество

Новый светофор подключили на улице Юбилейной в Пскове

Светофор оснащен кнопкой вызова пешеходной фазы
Максим Дмитриев
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Горожане просили организовать безопасный пешеходный переход на этом участке.Горожане просили организовать безопасный пешеходный переход на этом участке.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 17 октября, в Пскове на улице Юбилейной заработал новый светофор, он расположен на проезжей части у дома № 14 по улице Молодова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, такое решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения по просьбам горожан.

Ранее на этом участке дороги находился нерегулируемый переход. Светофор с кнопкой повысит безопасность пешеходов и не создаст заторов транспорта. Светофор оснащен табло для пешеходов и таймером с обратным отсчетом времени.

КОНКРЕТНО

Ремонт одного из самых загруженных участков автодороги Пскова стартовал в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На реализацию инициативы потратили около 120 миллионов рублей. Эти деньги позволили обновить покрытие на 2,5 км автодороги, облагородить съезды и пешеходные дорожки, а также нанести термопластичную разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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