До двадцати лет тюрьмы за производство наркотиков грозит жителю Струг Красных
У жителя поселка Струги Красные Псковской области обнаружили нарколабораторию и около двух килограммов амфетамина. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вычислили наркодельца в поселке Плюсса, неподалеку от места жительства преступника.
Безработный 34-летний мужчина хранил в автомобиле свертки с наркотиком. Экспертиза установила, что у преступника изъяли 1938,9 грамма амфетамина, что квалифицируется как особо крупный размер.
В ведомстве сообщают, что подозреваемый дал признательные показания, а психотропное вещество предназначалось для сбыта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Дома у мужчины, в Стругах Красных, полицейские нашли в подсобном помещении предметы и приспособления для производства наркотиков.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
По части 5 статьи 228.1 за производство наркотиков стружанину грозит от пятнадцати до двадцати лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU