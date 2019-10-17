До двадцати лет тюрьмы за производство наркотиков грозит жителю Струг Красных

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-17T13:43:34+03:00

У стружанина изъяли почти 2 килограмма амфетамина и раскрыли подпольную лабораторию [ФОТО]

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У жителя поселка Струги Красные Псковской области обнаружили нарколабораторию и около двух килограммов амфетамина. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вычислили наркодельца в поселке Плюсса, неподалеку от места жительства преступника.

Безработный 34-летний мужчина хранил в автомобиле свертки с наркотиком. Экспертиза установила, что у преступника изъяли 1938,9 грамма амфетамина, что квалифицируется как особо крупный размер.

В ведомстве сообщают, что подозреваемый дал признательные показания, а психотропное вещество предназначалось для сбыта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Дома у мужчины, в Стругах Красных, полицейские нашли в подсобном помещении предметы и приспособления для производства наркотиков.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По части 5 статьи 228.1 за производство наркотиков стружанину грозит от пятнадцати до двадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU