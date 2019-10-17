2019-10-17T11:01:13+03:00
Происшествия

В аварии в Пушкиногорском районе погиб житель Республики Беларусь

Молодой автомобилист вылетел на встречную полосу
Анна БЫСТРОВА
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Авария произошла вечером 15 октября.Авария произошла вечером 15 октября.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В автомобильной аварии, произошедшей в Пушкиногорском районе Псковской области погиб житель Республики Беларусь. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, трагедия случилась 15 октября на 393-м километре автомобильной дороги в направлении «Санкт-ПетербургНевель».

По сведениям правоохранительных органов, 26-летний молодой человек двигался по трассе на иномарке Volkswagen Passat. Около 23 часов вечера водитель потерял контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения. В этот момент там оказался другой автомобиль, за рулём которого находился 40-летний пскович. Он не успел отреагировать на ситуацию и столкнулся с выскочившим на дорогу транспортом.

В результате аварии водитель из Белоруссии получил травмы не совместимые с жизнью. Молодой человек погиб на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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