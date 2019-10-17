Директор и основатель Детской школы искусств Пскова покинул должность

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-17T12:36:21+03:00

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Виктор Лисенков, заслуженный работник культуры России, покинул пост директора Детской школы искусство города Пскова. «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации передали комментарий учреждения.

Секретарь Детской школы рассказала, что Виктор Лисенков уволился по собственному желанию.

Школа искусств основана Виктором Лисенковым в 1992 году на базе музыкальной школы № 3. Спустя 10 лет учреждение занесли в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию Пскова». В 2006 году школа победила во Всероссийском конкурсе «Детские школы искусств – достояние Российского государства», в 2015 году вошла в список 50 лучших в России.

Директор и основатель выдающейся школы награжден медалью «За заслуги перед Псковом».

В апреле Детская школа искусств Пскова отпраздновала 45-летие, а ее руководитель - 70-летний юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU