35 тонн молочной продукции не пустили на территорию Псковской области

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-17T15:45:10+03:00

Безопасность молочной продукции не была подтверждена документально

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Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения при досмотре молочной продукции, произведенной во Франции и Италии. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, молочную продукцию перевозили из департамента Валь-де-Марн в Казахстан через пропускной пункт Убылинка.

Сливочное масло, пастеризованные сливки и сыр общей массой 35,6 тонн не пустили на территорию Евразийского экономического союза из-за нарушений ветеринарного законодательства.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора

Информация о весе сливок в документах не соответствовала данным на упаковке и отсутствовал ветеринарный сертификат страны-экспортёра, подтверждающий безопасность и происхождение товара.

Из-за нарушений при ввозе 199,5 килограммов сливок инспекторы запретили ввоз всей партии товара весом 35,6 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU