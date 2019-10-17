35 тонн молочной продукции не пустили на территорию Псковской области
Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения при досмотре молочной продукции, произведенной во Франции и Италии. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, молочную продукцию перевозили из департамента Валь-де-Марн в Казахстан через пропускной пункт Убылинка.
Сливочное масло, пастеризованные сливки и сыр общей массой 35,6 тонн не пустили на территорию Евразийского экономического союза из-за нарушений ветеринарного законодательства.
Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора
Информация о весе сливок в документах не соответствовала данным на упаковке и отсутствовал ветеринарный сертификат страны-экспортёра, подтверждающий безопасность и происхождение товара.
Из-за нарушений при ввозе 199,5 килограммов сливок инспекторы запретили ввоз всей партии товара весом 35,6 тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU