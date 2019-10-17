2019-10-17T15:45:10+03:00
Общество

35 тонн молочной продукции не пустили на территорию Псковской области

Безопасность молочной продукции не была подтверждена документально
Максим Дмитриев
Поделиться:
Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора.На пропускном пункте Убылинка выявили нарушения.Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора.На пропускном пункте Убылинка выявили нарушения.
Изменить размер текста:

Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения при досмотре молочной продукции, произведенной во Франции и Италии. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, молочную продукцию перевозили из департамента Валь-де-Марн в Казахстан через пропускной пункт Убылинка.

Сливочное масло, пастеризованные сливки и сыр общей массой 35,6 тонн не пустили на территорию Евразийского экономического союза из-за нарушений ветеринарного законодательства.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора

Информация о весе сливок в документах не соответствовала данным на упаковке и отсутствовал ветеринарный сертификат страны-экспортёра, подтверждающий безопасность и происхождение товара.

Из-за нарушений при ввозе 199,5 килограммов сливок инспекторы запретили ввоз всей партии товара весом 35,6 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Псковской области обговорили с дольщиками вопросы ввода в эксплуатацию домов на улице Юбилейной
На Пароменской и Киселева в Пскове ведутся ремонтные работы
Грузчик из псковского супермаркета избил пенсионера, который вытаскивал просроченные продукты из мусорки
Мотоциклист, насмерть сбивший девочку в Пскове, подал апелляцию и просит смягчить наказание
Имена героев-десантников у памятника «Купол» в Псковском районе выгравируют на гранитных плитах
Директор и основатель Детской школы искусств Пскова покинул должность
В аварии в Пушкиногорском районе погиб житель Республики Беларусь
До двадцати лет тюрьмы за производство наркотиков грозит жителю Струг Красных
Новый светофор подключили на улице Юбилейной в Пскове
Водителей Псковской области 17 октября ожидают массовые проверки
Пробку от старинного спиртного и перстень с романтической надписью нашли псковские археологи
В осенний период в Пскове ежедневно проверяют педофилов
С начала года в Великих Луках построили более 80 домов
В Псковском гидрометцентре рассказали, можно ли считать понижение уровня воды в Чудском озере экологической катастрофой