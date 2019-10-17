Грузчик из псковского супермаркета избил пенсионера, который вытаскивал просроченные продукты из мусорки

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-17T17:31:24+03:00

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Грузчик, работающий в одном из псковских супермаркетов, избил пенсионера, который вытаскивал просроченные продукты из мусорки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре города Пскова, 73-летний пскович прогуливался по улице вблизи супермаркета.

В стоящем неподалёку мусорном контейнере пенсионер увидел множество просроченных продуктов. Пскович решил выбрать из мусора фрукты и забрать их домой. В разгар сортировки к пожилому мужчине приблизился 59-летний грузчик супермаркета. Он стал ругать пенсионера за то, что тот якобы разбросал мусор на территории. Затем мужчина добавил, что за порядком у магазина также следит он, и потребовал псковича убраться вон.

Пенсионер стал спорить с сотрудником супермаркета. Происходящее взбесило мужчину, и он стал избивать пенсионера по голове и лицу навесным замком, который держал в руках.

В результате здоровью пожилого мужчины оказался нанесён вред средней тяжести. Как добавили правоохранители, за преступление подозреваемому грозит до 2 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU