2019-10-17T18:01:02+03:00
Общество

Власти Псковской области обговорили с дольщиками вопросы ввода в эксплуатацию домов на улице Юбилейной

Собственники переживают из-за невозможности заселиться в новые квартиры
Егор ТИМОФЕЕВ
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В Пскове решают вопрос со сдачей домов №39 и 41а на Юбилейной.В Пскове решают вопрос со сдачей домов №39 и 41а на Юбилейной.
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Власти Псковской области и города Пскова обговорили с дольщиками вопросы ввода в эксплуатацию домов на улице Юбилейной. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в ходе встречи с горожанами-собственниками жилья 17 октября на повестке дня оказался вопрос заселения в дома №39 и 41а.

Как отметили собравшиеся, на этой территории застройщик отошёл от задокументированного плана и теперь не может официально сдать жильё его владельцам. К наблюдению за порядком разрешения ситуации уже подключился губернатор региона Михаил Ведерников. По его поручению специалисты разработали перечень действий, необходимых для завершения строительных работ.

И.о. председателя Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова в свою очередь рассказала жильцам, что их проблемы связаны с ошибочным межеванием земли строительной компанией. Однако, заверила она, до 30 ноября застройщик повторно проведёт межевание и откажется от собственности, не принадлежащей ему. Коррективы в документах способствуют завершению процесса сдачи дома в пользование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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