2019-10-18T10:05:05+03:00
Общество

В Псковской области увеличат время продажи алкоголя

Изменения снизят оборот некачественной продукции
Алиса Солнцева
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У псковичей появится возможность покупать качественный алкоголь в проверенных магазинах после 21:00.У псковичей появится возможность покупать качественный алкоголь в проверенных магазинах после 21:00.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Псковской области увеличат время продажи алкоголя, продажа спиртных напитков будет открыта с 10:00 до 22:00. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на совещании 17 октября озвучил предполагаемые изменения в законодательстве.

Региональный закон требует прекращения продажи алкоголя в магазинах в 21:00, тогда повышается спрос в точках продажи алкоголя, получивших статус общепита. Изменение временных рамок сделает легальные магазины конкурентоспособными и снизит оборот некачественной продукции.

Комитет подготовил проект изменений в постановление администрации Псковской области, которое ограничивает продажу алкоголя с 21:00 до 11:00.

Одна из предпосылок внесения изменений – противодействие обороту фальсифицированной алкогольной продукции. Начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников поддержал эту инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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