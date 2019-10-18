В Псковской области увеличат время продажи алкоголя
В Псковской области увеличат время продажи алкоголя, продажа спиртных напитков будет открыта с 10:00 до 22:00. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на совещании 17 октября озвучил предполагаемые изменения в законодательстве.
Региональный закон требует прекращения продажи алкоголя в магазинах в 21:00, тогда повышается спрос в точках продажи алкоголя, получивших статус общепита. Изменение временных рамок сделает легальные магазины конкурентоспособными и снизит оборот некачественной продукции.
Комитет подготовил проект изменений в постановление администрации Псковской области, которое ограничивает продажу алкоголя с 21:00 до 11:00.
Одна из предпосылок внесения изменений – противодействие обороту фальсифицированной алкогольной продукции. Начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников поддержал эту инициативу.
ИСТОЧНИК KP.RU