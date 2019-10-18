2019-10-18T10:46:13+03:00
Происшествия

Пскович и его несовершеннолетняя подруга окажутся на скамье подсудимых за распространение наркотиков

Из закладок, сделанных парой, изъяли 10 свёртков с наркотиками
Егор ТИМОФЕЕВ
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Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Житель города Пскова и его несовершеннолетняя подруга окажутся на скамье подсудимых за распространение наркотиков. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, в общей сложности молодые люби совершили около десятка преступлений.

При помощи социальных сетей и мессенджеров в сети Интернет подозреваемые распространяли информацию о продаже синтетических наркотиков. Когда покупатель находился, преступники прятали в разных частях города «закладки» и в обмен на деньги делились сведениями о местонахождении товара. Правоохранителям удалось найти 10 свёртков с запрещёнными веществами. За противозаконные действия молодым людям грозит до 15 лет тюрьмы.

КСТАТИ

Следователи добавили, что фигурантка дела уже находится под следствием за другой проступок. Её обвиняют в телефонном минировании площади Ленина. При этом несовершеннолетняя девушка недавно родила ребёнка и воспитывает его самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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