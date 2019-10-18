Tele2 и Псковский государственный университет договорились о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-18T10:50:26+03:00

Партнеры будут создавать единую информационную научно-образовательную среду для студентов и реализовывать эффективные формы сотрудничества между крупным бизнесом и вузом

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Tele2 заключила соглашение о долгосрочном сотрудничестве с ПсковГУ. Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", главная цель партнерства – создание единой информационной научно-образовательной среды для студентов и реализация эффективных форм сотрудничества между крупным бизнесом и вузом.

Соглашение подписано директором псковского филиала Tele2 Сергеем Мартыновым и врио ректора Псковского государственного университета, профессором, доктором биологических наук Натальей Ильиной. Документ предусматривает организацию и проведение встреч, семинаров, тренингов, конкурсов для студентов и слушателей вуза. Планируемые мероприятия будут способствовать успешному обучению и адаптации студентов к реальным требованиям рынка труда. Вместе с этим, в рамках соглашения планируются консультации представителей Tele2 по построению успешной карьеры.

- Благодаря сотрудничеству с ПсковГу мы можем делиться со студентами самыми актуальными бизнес-новостями, рассказывать про диджитализацию на собственном примере, ведь у Tele2 много успешных кейсов. Телеком-компании стоят в авангарде цифровизации. Также в рамках наших мероприятий учащиеся получат представление о работе в федеральной компании. Я уверен, что наше сотрудничество будет способствовать повышению ценности выпускников на рынке труда и их успешному карьерному старту, - отметил Сергей Мартынов, директор псковского филиала Tele2.

- Для нас важно дополнить и обогатить практической частью образовательные программы вуза, в этом нам помогают опытные партнеры из успешных компаний. Мы не сомневаемся, что представители Tele2 примут активное участие в наших мероприятиях, направленных на всестороннее развитие студентов. Данное сотрудничество закладывает фундамент для карьерного будущего учащихся, - Наталья Ильина, врио ректора ПсковГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU