2019-10-18T11:04:20+03:00
Общество

Береговую линию четырёх озёр Гдовского района очистили от мусора

В акциях приняли участие около 50 неравнодушных жителей региона
Анна БЫСТРОВА
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Теперь туристы собирают мусор в специальные сетчатые контейнеры, а не раскидывают его вдоль берега.Теперь туристы собирают мусор в специальные сетчатые контейнеры, а не раскидывают его вдоль берега.
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Береговую линию четырёх озёр Гдовского района Псковской области очистили от накопившегося мусора. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, на территории Каретного, Серебряного, Зеркального озёр, а также и озера Жуково компания ООО «ПИК» и добровольцы навели порядок.

Очистку близлежащей территории провели под флагом государственного контракта, продолжительность которого составила около 5 месяцев. С начала лета предприятие совместно с волонтёрами провело порядка 12 акций. В целом удалось привлечь к проблемам чистоты водоохранных зон 50 человек. Им выдавали необходимый инвентарь и кормили горячими обедами.

Во время акции организаторы установили 4 дополнительных сетчатых контейнера для сбора отходов. После этого регоператор по обращению с ТКО компания «Экопром» вывезла 200 кубометров отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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