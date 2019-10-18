Псковичка погибла от рук мужа-тирана спустя год после первого избиения

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-18T11:58:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед судом предстанет муж-тиран, избивший супругу до смерти. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, уголовное дело о двух эпизодах домашнего насилия передали в суд. Обвиняемому 32 года.

Следователи выяснили, что 8 ноября 2018 года обвиняемый вернулся домой и застал супругу в комнате соседа. Он вытащил женщину за волосы в коридор и избил. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

17 января 2019 года женщина солгала мужу, что в доме нет спиртного. За это разъяренный супруг избивал жертву руками и ногами. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу, где она умерла через пять дней. Мужчина ответит по 111 статье уголовного кодекса.

Расследование завершено, дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU