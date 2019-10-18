Автомобили столкнулись на Запсковье из-за отказавших тормозов «Тойоты»
«Тойота» из-за отказавших тормозов врезалась в «Фолькскваген» в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, авария произошла 18 октября в 6:30 утра на перекрестке улиц Труда и Белинского.
64-летний водитель автомобиля «Тойота» выезжал с улицы Белинского. Как рассказал инспекторам ДПС мужчина, у машины отказали тормоза, и он не мог остановить автомобиль. «Тойота» врезалась в «Фольксваген», проезжающий по улице Труда.
В ДТП пострадала 47-летняя пассажирка «Фольксвагена», ее госпитализировали в Псковскую областную больницу с травмами лица.
ИСТОЧНИК KP.RU