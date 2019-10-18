Автомобили столкнулись на Запсковье из-за отказавших тормозов «Тойоты»

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-18T14:33:54+03:00

«Тойота» врезалась в «Фольксваген» на перекрестке Труда и Белинского

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«Тойота» из-за отказавших тормозов врезалась в «Фолькскваген» в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, авария произошла 18 октября в 6:30 утра на перекрестке улиц Труда и Белинского.

64-летний водитель автомобиля «Тойота» выезжал с улицы Белинского. Как рассказал инспекторам ДПС мужчина, у машины отказали тормоза, и он не мог остановить автомобиль. «Тойота» врезалась в «Фольксваген», проезжающий по улице Труда.

В ДТП пострадала 47-летняя пассажирка «Фольксвагена», ее госпитализировали в Псковскую областную больницу с травмами лица.

ИСТОЧНИК KP.RU