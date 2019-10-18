2019-10-18T14:33:54+03:00
Происшествия

Автомобили столкнулись на Запсковье из-за отказавших тормозов «Тойоты»

«Тойота» врезалась в «Фольксваген» на перекрестке Труда и Белинского
Максим Дмитриев
Поделиться:
Пассажирка протараненной иномарки находится в больнице.Пассажирка протараненной иномарки находится в больнице.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

«Тойота» из-за отказавших тормозов врезалась в «Фолькскваген» в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, авария произошла 18 октября в 6:30 утра на перекрестке улиц Труда и Белинского.

64-летний водитель автомобиля «Тойота» выезжал с улицы Белинского. Как рассказал инспекторам ДПС мужчина, у машины отказали тормоза, и он не мог остановить автомобиль. «Тойота» врезалась в «Фольксваген», проезжающий по улице Труда.

В ДТП пострадала 47-летняя пассажирка «Фольксвагена», ее госпитализировали в Псковскую областную больницу с травмами лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров впервые приехал в Псковскую область с рабочим визитом
Псковичка погибла от рук мужа-тирана спустя год после первого избиения
Береговую линию четырёх озёр Гдовского района очистили от мусора
С 1 ноября подорожает проезд в автобусе в населенных пунктах Псковской области
Tele2 и Псковский государственный университет договорились о сотрудничестве
Пскович и его несовершеннолетняя подруга окажутся на скамье подсудимых за распространение наркотиков
В Псковской области увеличат время продажи алкоголя
Власти Псковской области обговорили с дольщиками вопросы ввода в эксплуатацию домов на улице Юбилейной
На Пароменской и Киселева в Пскове ведутся ремонтные работы
Грузчик из псковского супермаркета избил пенсионера, который вытаскивал просроченные продукты из мусорки
35 тонн молочной продукции не пустили на территорию Псковской области
Мотоциклист, насмерть сбивший девочку в Пскове, подал апелляцию и просит смягчить наказание
Имена героев-десантников у памятника «Купол» в Псковском районе выгравируют на гранитных плитах
Директор и основатель Детской школы искусств Пскова покинул должность
В аварии в Пушкиногорском районе погиб житель Республики Беларусь
До двадцати лет тюрьмы за производство наркотиков грозит жителю Струг Красных
Новый светофор подключили на улице Юбилейной в Пскове
Водителей Псковской области 17 октября ожидают массовые проверки
Пробку от старинного спиртного и перстень с романтической надписью нашли псковские археологи
В осенний период в Пскове ежедневно проверяют педофилов
С начала года в Великих Луках построили более 80 домов
В Псковском гидрометцентре рассказали, можно ли считать понижение уровня воды в Чудском озере экологической катастрофой