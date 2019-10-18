В деревнях Печорского района началась ликвидация свалок

СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-18T17:13:14+03:00

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Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области и компания «Экопром» запустили проект, призванный ликвидировать несанкционированные свалки в волостях региона. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в региональном отделении народного фронта.

Инициаторы проекта встретились с жителями деревень Крупп и Моложва Печорского района.

Сергей Пайст, директор компании «Экопром», ответил на вопросы жителей о тарифах и правилах накопления твердых коммунальных отходов и рассказал, как поступить, если человек не проживает по месту регистрации.

- Если человек фактически не проживает по месту прописки, нужно написать заявление и предоставить соответствующие документы. Тогда будет произведен перерасчет с начала периода, - объяснил Сергей Пайст.

Работа по совместному проекту уже началась.

ИСТОЧНИК KP.RU