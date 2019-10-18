В деревнях Печорского района началась ликвидация свалок
Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области и компания «Экопром» запустили проект, призванный ликвидировать несанкционированные свалки в волостях региона. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в региональном отделении народного фронта.
Инициаторы проекта встретились с жителями деревень Крупп и Моложва Печорского района.
Сергей Пайст, директор компании «Экопром», ответил на вопросы жителей о тарифах и правилах накопления твердых коммунальных отходов и рассказал, как поступить, если человек не проживает по месту регистрации.
- Если человек фактически не проживает по месту прописки, нужно написать заявление и предоставить соответствующие документы. Тогда будет произведен перерасчет с начала периода, - объяснил Сергей Пайст.
Работа по совместному проекту уже началась.
ИСТОЧНИК KP.RU