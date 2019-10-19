Спешите на веселый праздник в «ЛЕНТЕ» на Рижском проспекте

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-19T09:21:25+03:00

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Сегодня, 19 октября, в полдень, в гипермаркете «ЛЕНТА» на Рижском проспекте пройдет вкусный и веселый праздник. На нем найдется место для всех. Но в первую очередь туда придут семьи-участники нашего квеста. Их магазин «ЛЕНТА» отобрал среди покупателей гипермаркета, пользующихся картой постоянного покупателя, которые с 30 сентября по 16 октября 2019 года совершали покупки в «ЛЕНТЕ». Организаторы выбрали 5 человек, которые сделали покупки на наибольшие денежные суммы. Они и их семьи примут участие в игре и поборются призы стоимостью от 3000 до 15000 рублей.

Их путешествие с заданиями начнется у нашей импровизированной сцены и там же закончится. По легенде участники нашего квеста отправляются на закрытие дачного сезона к своим друзьям: Алексею и Анне. Они составили список продуктов, который гостям необходимо собрать максимум за 40 минут и не выйти за рамки бюджета - 5000 рублей. Список поделен на несколько частей, сколько их? Хороший вопрос! Ответ на него найдется во время прохождения квеста. Как быстро и точно вы "собрались на дачу в друзьям", оценят члены нашего жюри.

Любопытно будет понаблюдать за участниками квеста, готовящихся к закрытию дачного сезона.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Обычные посетители магазина, которые в это время придут за привычными покупками, наверняка захотят присоединиться к празднику, которую приготовил гипермаркет «ЛЕНТА» вместе с «Комсомольской правдой-Псков». Можно будет попробовать продукцию, которую производит кулинарный цех «ЛЕНТЫ. В процессе дегустаций посетителей ждут интерактивная программа с интеллектуально-спортивными конкурсами и викториной. Активность, сообразительность и знание интересных фактов, связанных с розничной сетью «ЛЕНТА» будут щедро вознаграждены призами и подарками из ассортимента магазина. Ярким подарком для покупателей «ЛЕНТЫ» в эти часы станет выступление знаменитых псковских цирковых артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU