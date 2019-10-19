Неделя французского кино стартует в Пскове 22 октября [программа]

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-19T12:26:52+03:00

Фото: tkd-pskov.ru. Классические и современные фильмы о любви, счастье и трагизме покажут на фестивале.

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С 22 по 27 октября в Пскове пройдет Неделя французского кино. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, восемь фильмов покажут в медиахолле ТКД. Показы пройдут на французском языке с русскими субтитрами.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

22 октября, 19:00: «Зази в метро», комедия, 1960 (16+)

Классическая кинолента о приключениях 11-летней провинциалки Зази в Париже, оставленной на попечение дяди.

23 октября, 19:00: «Я не сволочь», драма, 2015 (18+)

Эдди ошибочно обвиняет в избиении Ахмеда, которого будут судить за это преступление. Вскоре Эдди понимает, что ошибся и всеми способами пытается восстановить истину.

24 октября, 19:00: «Мелкий фермер», драма, 2017 (18+)

Фермер Пьер разводит молочный скот, когда во Франции вспыхивает эпидемия зооноза. Мужчина делает все возможное, чтобы не потерять свое стадо.

25 октября, 19:00: «Первый номер», драма, 2017 (18+)

История об Эммануэль, единственной женщине, которая заняла место в совете директоров в крупной энергетической компании.

26 октября, 14:00: «Вилла», драма, 2017 (18+)

Нежданные гости приезжают в дом, где трое детей заботятся о своем пожилом отце.

26 октября, 16:00: «На заре пермакультуры», документальный, 2017 (16+)

Пермакультура – способ ведения сельского хозяйства, учитывающий взаимосвязи естественных экосистем.

27 октября, 14:00: «Тамара», комедия, 2016 (14+)

Непривлекательной школьнице Тамаре по условиям спора предстоит завоевать сердце самого популярного красавчика школы.

27 октября, 16:00: «Опекунство», драма, 2017 (18+)

При разводе семья Бессонов вынуждена разобраться, с кем останется их сын. Суды, давление, потрясения.

КОНКРЕТНО

Бесплатные кинопоказы пройдут с 22 по 27 октября в медиахолле Театрально-концертной дирекции по адресу: Псков, ул. Пушкина, 13.

Подробности в сообществе киноклуба Videodrome.

Фото: tkd-pskov.ru. Фильмы идут на французском языке с русскими субтитрами.

ИСТОЧНИК KP.RU