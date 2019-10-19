Неделя французского кино стартует в Пскове 22 октября [программа]
С 22 по 27 октября в Пскове пройдет Неделя французского кино. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, восемь фильмов покажут в медиахолле ТКД. Показы пройдут на французском языке с русскими субтитрами.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
22 октября, 19:00: «Зази в метро», комедия, 1960 (16+)
Классическая кинолента о приключениях 11-летней провинциалки Зази в Париже, оставленной на попечение дяди.
23 октября, 19:00: «Я не сволочь», драма, 2015 (18+)
Эдди ошибочно обвиняет в избиении Ахмеда, которого будут судить за это преступление. Вскоре Эдди понимает, что ошибся и всеми способами пытается восстановить истину.
24 октября, 19:00: «Мелкий фермер», драма, 2017 (18+)
Фермер Пьер разводит молочный скот, когда во Франции вспыхивает эпидемия зооноза. Мужчина делает все возможное, чтобы не потерять свое стадо.
25 октября, 19:00: «Первый номер», драма, 2017 (18+)
История об Эммануэль, единственной женщине, которая заняла место в совете директоров в крупной энергетической компании.
26 октября, 14:00: «Вилла», драма, 2017 (18+)
Нежданные гости приезжают в дом, где трое детей заботятся о своем пожилом отце.
26 октября, 16:00: «На заре пермакультуры», документальный, 2017 (16+)
Пермакультура – способ ведения сельского хозяйства, учитывающий взаимосвязи естественных экосистем.
27 октября, 14:00: «Тамара», комедия, 2016 (14+)
Непривлекательной школьнице Тамаре по условиям спора предстоит завоевать сердце самого популярного красавчика школы.
27 октября, 16:00: «Опекунство», драма, 2017 (18+)
При разводе семья Бессонов вынуждена разобраться, с кем останется их сын. Суды, давление, потрясения.
КОНКРЕТНО
Бесплатные кинопоказы пройдут с 22 по 27 октября в медиахолле Театрально-концертной дирекции по адресу: Псков, ул. Пушкина, 13.
Подробности в сообществе киноклуба Videodrome.
Фото: tkd-pskov.ru. Фильмы идут на французском языке с русскими субтитрами.
ИСТОЧНИК KP.RU