2019-10-19T15:50:43+03:00
Общество

Улица Юбилейная в Пскове готова к вводу в эксплуатацию

Михаил Ведерников проверил ход дорожных работ в Пскове
Максим Дмитриев
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Более двух миллиардов рублей выделили Псковской области на ремонт дорог по нацпроекту.Более двух миллиардов рублей выделили Псковской области на ремонт дорог по нацпроекту.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Михаил Ведерников проверил ход дорожных работ на улицах Яна Фабрициуса и Юбилейной и на участке дороги, ведущей к «Орлецам». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 19 октября глава региона посетил объекты и обсудил с подрядчиками процесс реконструкции.

На улице Фабрициуса подрядчик переустраивает инженерные коммуникации, готовит установку освещения, прокладку ливневой канализации, а в дальнейшем приступит к обустройству дорожного покрытия, тротуаров, съездов, парковки и автобусной остановки. Михаил Ведерников поставил задачу открыть движение на дороге до конца этого года.

Общая стоимость работ – более 150 миллионов рублей.

Ремонт дороги, ведущей к «Орлецам» выполнен наполовину, работы идут с опережением графика. Впереди отсыпка обочин, нанесение разметки и установка бордюров. Подрядчик планирует закончить к началу ноября.

На участок протяженностью 2,5 километра ушло 25 миллионов рублей.

Улица Юбилейная почти готова к вводу в эксплуатацию. 2,5 километра дороги и пересечения с улицами Кирсанова, Мирной и Маргелова восстановлены. Рабочие наносят разметку и устанавливают светофоры.

На проведение работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 137 миллионов рублей.

Губернатор вручил представителю подрядной организации благодарственное письмо администрации Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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