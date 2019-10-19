2019-10-19T14:27:17+03:00
Происшествия

Фальшивые деньги «гуляют» по Пскову и Великим Лукам

Банки выявили признаки подделки на пятитысячных купюрах
Максим Дмитриев
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Внимательнее проверяйте пятитысячные купюры.Внимательнее проверяйте пятитысячные купюры.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полиция изъяла фальшивые купюры в Пскове и Великих Луках. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления министерства внутренних дел по Псковской области, две поддельные пятитысячные купюры зарегистрировали в регионе 17 октября.

В областном центре фальшивые пять тысяч поступили в выручке торговой организации в банк. В Великих Луках также обнаружили поддельную купюру в финансовом учреждении.

Полиция напоминает, что распространение фальшивых денег преследуется уголовным кодексом Российской Федерации. Если вы обнаружили фальшивую купюру, сообщите в правоохранительные органы.

КСТАТИ

Последний случай выявления фальшивых денег был всего неделю назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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