Денежные сертификаты и призы подарила «ЛЕНТА» псковичам на семейном квесте

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-19T15:47:44+03:00

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Сегодня, 19 октября, «ЛЕНТА» подарила псковичам большой праздник и много подарков. В гипермаркете на Рижском проспекте прошел «Семейный квест в "ЛЕНТЕ"» и праздничная программа для всех покупателей, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

В семейном квесте приняли участие пять команд. По легенде, участники состязания помогали своим друзьям, которые готовят масштабное закрытие дачного сезона, но не купили необходимые продукты и вещи бытового назначения.

Команды получили по пять тысяч рублей, на которые они должны были приобрести все товары из списка покупок. Да только над перечнем продуктов пришлось поломать голову, ведь это длинное сообщение от подружки с множеством подробностей и отступлений от темы.

Закрытие дачного сезона - дело серьезное.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Лучше и быстрее всех справилась с заданием псковичка Светлана. Потратить 15 тысяч рублей она планирует на товары для дачи и отдыха, ведь теперь она без труда ориентируется в огромном гипермаркете «ЛЕНТА».

Другие команды-участники получили сертификаты номиналом восемь тысяч, три тысячи, тысячу и пятьсот рублей.

В то время, как участники квеста бегали по торговым залам в поиске необходимых вещей, другие покупатели поучаствовали в интерактивной программе и тоже получили призы. Танцы, песни, викторины с каверзными вопросами о «ЛЕНТЕ» развлекали гостей.

Специальный приз подготовила и «Комсомолка». Семья псковичей ушла с праздника с новеньким тостером.

КСТАТИ

Для того, чтобы «закрыть дачный сезон», участникам квеста были нужны детское питание, товары для животных, ведь у семейной пары, к которой ехали псковичи есть дети и котик. Необходимо было прихватить с собой трос, чтобы машина не завязла в грязи. И само собой разумеющееся – набор для последнего осеннего шашлычка.

ИСТОЧНИК KP.RU