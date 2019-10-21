Первый заместитель главы Великих Лук обвиняется в четырех коррупционных преступлениях
Первый заместитель главы администрации города Великие Луки предстанет перед судом за присвоение и растрату вверенного ему имущества. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в городской прокуратуре, чиновник обвиняется в четырех коррупционных преступлениях.
Следствие установило, что в 2016 году обвиняемый оплатил административные штрафы за счет муниципального предприятия, директором которого он являлся. Штрафы, к слову, были назначены за ненадлежащее выполнение обязанностей руководителя муниципального унитарного предприятия.
При увольнении из организации в ноябре 2016 года мужчина назначил себе незаконную компенсацию в размере 128 595 тысяч рублей в качестве выходного пособия.
Заместитель главы города предстанет перед судом за четыре преступления по части 3 статьи 160 уголовного кодекса. Максимальное наказание за хищение чужого имущества – до 6 лет лишения свободы со штрафом до 10 тысяч рублей и ограничением свободы.
Уголовное дело рассмотрит Великолукский городской суд рассмотрит.
ИСТОЧНИК KP.RU