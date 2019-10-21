2019-10-21T09:54:56+03:00
Общество

Великолукская прокуратура отменила запрет на окрашивание волос в школах

Учебное заведение не имеет права устанавливать цвет волос обучающихся
Алиса Солнцева
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Самовыражение - дело такое.Самовыражение - дело такое.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В школах Великих Лук выявили незаконные запреты на окрашивание волос и определенные прически. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в городской прокуратуре, прокурорская проверка установила, что в четырех школах Великих Лук установлен недопустимый запрет, который нарушает права несовершеннолетних.

Компетенцию образовательной организации устанавливает Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Этот нормативный акт не предоставляет школе право регулировать цвет волос и прическу обучающихся.

Великолукская прокуратура направила директорам четырех городских школ протесты и потребовала устранить нарушения закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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