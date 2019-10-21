В Опочке пенсионерка на Chery сбила девочку

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-21T12:14:31+03:00

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Автомобиль Chery сбил пешехода в Опочке. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 20 октября в 18:50 на перекрестке улицы Ленина и улицы Коммунальной в Опочке.

14-летняя девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, в это время ее сбил автомобиль. За рулем иномарки сидела 77-летняя женщина, освидетельствование показало, что она трезва.

У пострадавшей ушибы рук, ног и головы, но госпитализация не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU