В Опочке пенсионерка на Chery сбила девочку
У 14-летней пострадавшей ушибы
Девочка переходила дорогу на зеленый свет.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Автомобиль Chery сбил пешехода в Опочке. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 20 октября в 18:50 на перекрестке улицы Ленина и улицы Коммунальной в Опочке.
14-летняя девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, в это время ее сбил автомобиль. За рулем иномарки сидела 77-летняя женщина, освидетельствование показало, что она трезва.
У пострадавшей ушибы рук, ног и головы, но госпитализация не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU