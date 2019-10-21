2019-10-21T15:40:16+03:00
Общество

Прохожие нашли труп женщины у магазина в Великих Луках

Деньги и драгоценности остались нетронутыми
Максим Дмитриев
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Впереди судебно-медицинская экспертиза.Впереди судебно-медицинская экспертиза.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Великих Луках возле магазина на улице Гагарина нашли тело женщины. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, 20 октября труп обнаружили прохожие.

Скорая медицинская помощь выехала на вызов местных жителей. Приехав, медики констатировали смерть 59-летней великолучанки.

Осмотр тела показал, что смерть не носила криминальный характер, также при умершей остались деньги и другие ценные вещи. По предварительной версии, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Впереди проверка и судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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