2019-10-21T18:39:08+03:00
Общество

Ярмарочный комплекс на 320 торговых мест в виде крепости планируют построить во Пскове

Его площадь составит 1,6 гектара
Анна БЫСТРОВА
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Помимо торговых площадей в новом комплексе появятся каток и сцена.Помимо торговых площадей в новом комплексе появятся каток и сцена.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В областном центре может появиться ярмарочный комплекс в виде крепости на 320 торговых мест. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, проектом руководит компания под названием «Русские ярмарки». Её исполнительный директор Сергей Карлов озвучил планы строительства на встрече с журналистами 21 октября.

Вдоль стен «торговой крепости» оборудуют пространства для магазинов, а в центре оставят место для мастер-классов и массовых мероприятий. Здесь же расположат сцену, каток и кафешки. Общая площадь комплекса составит около 1,6 гектара, а его строительство обойдётся частным инвесторам в 275 миллионов.

Места для здания пока не нашлось. Так как на запланированной площадке близ улицы Юности уже намерены строить баню. Однако проект планируется реализовать к 2025 году. На площадках нового здания работу смогут найти 28 псковичей.

КОНКРЕТНО

Подобные комплексы появятся одновременно в 35 городах России. Проект по строительству ярмарочных комплексов получил статус федерального.

ИСТОЧНИК KP.RU

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