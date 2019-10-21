Псковичка окажется на скамье подсудимых за махинации с iPhone

СЕГОДНЯ 19:04 2019-10-21T19:04:35+03:00

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Жительница города Пскова окажется на скамье подсудимых за махинации со смартфоном известной американской корпорации. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре города Пскова, женщину обвиняют в преступлении в сфере кредитования.

По версии сотрудников правоохранительных органов, 9 января 2019 года местная жительница отправилась в псковский магазин электроники, чтобы приобрести мобильный телефон. Выбор женщины пал на гаджет стоимостью почти 97 тысяч рублей. К тому же дорогому смартфону потребовались аксессуары. В сумме псковичке предложили заплатить почти 113 тысяч рублей.

Денег у подозреваемой не было, добавили в прокуратуре, поэтому женщина оформила кредит, сообщив при этом сотруднице банка фальшивую информацию. Псковичка заверила, что получает в месяц по 60 тысяч рублей, и получила одобрение.

Оплата кредита в планы подозреваемой не входила, да и телефон она продала спустя время. Полицейские выяснили, что расплатиться с долгами женщине не под силу и завели на неё уголовное дело.

Псковичке грозит до 4 месяцев тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU