2019-10-22T11:00:26+03:00
Происшествия

Бездомный из Невельского района отправится в колонию за хранение марихуаны

Ранее судимый местный житель сбежал от следователей и прятался 4 года
Анна БЫСТРОВА
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За хранение наркотиков бездомного отправят в тюрьму на год.За хранение наркотиков бездомного отправят в тюрьму на год.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мужчина без определённого места жительства из Невельского района отправится в колонию за хранение марихуаны. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, в отношении 40-летнего мужчины суд уже вынес приговор.

По информации следователей, в августе 2013 года вблизи деревни Сенютино мужчина нашёл дикорастущий куст конопли. Невельчанин ободрал с него листья и верхушку и перенёс в деревенский дом. После подсудимый высушил растение, измельчил его и пересыпал в стеклянную банку. Почти два года мужчина хранил наркотик, а в июне 2015 пересыпал вещество в пакет и отправился в районный центр.

Там его задержали полицейские. При подсчёте вещества оказалось, что мужчина насушил более 20 граммов наркотиков. За преступление невельчанину грозила тюрьма. Однако он сбежал в другой регион. После двух месяцев безуспешных попыток вернуть мужчину на малую родину, полиция объявила его в федеральный розыск.

Поймать бездомного удалось лишь в сентябре 2019 в Ставропольском крае. В Псковской области суд назначил беглецу 1 год колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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