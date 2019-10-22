Псковская область будет расширять сотрудничество с Австрией
Псковская область и Австрия будут развивать сотрудничество в сферах экономики, сельского хозяйства и туризма. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 21 октября заместитель губернатора региона Нинель Салагаева встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Австрийской Республики господином Йоханнесом Айгнером.
Нинель Салагаева представила гостю инвестиционные возможности «Моглино» и рассказала о льготах резидентов. Кроме того, стороны заинтересованы в продолжении взаимодействия в сфере молочного животноводства.
Фото: pskov.ru. В Пскове посол побывал в значимых для австрийцев местах.
После рабочей встречи посол отправился в «Дом Лавриновского». Известно, что дед президента Австрии Александра Ван дер Беллена был губернским комиссаром Временного правительства в Пскове. Йоханнес Айгнер посмотрел книгу «Ван дер Беллен. История семьи», в которой на основе архивных материалов изучается генеалогическое древо президента Австрии.
КСТАТИ
Австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» помогает псковским образовательным учреждениям для детей с особенностями развития. Господин Йоханнес Айгнер планирует побывать в детских центрах.
ИСТОЧНИК KP.RU