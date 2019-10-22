Псковская область будет расширять сотрудничество с Австрией

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-22T11:06:36+03:00

Фото: pskov.ru. Йоханнес Айгнер готов укреплять взаимоотношения между Австрией и Псковской областью.

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Псковская область и Австрия будут развивать сотрудничество в сферах экономики, сельского хозяйства и туризма. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 21 октября заместитель губернатора региона Нинель Салагаева встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Австрийской Республики господином Йоханнесом Айгнером.

Нинель Салагаева представила гостю инвестиционные возможности «Моглино» и рассказала о льготах резидентов. Кроме того, стороны заинтересованы в продолжении взаимодействия в сфере молочного животноводства.

Фото: pskov.ru. В Пскове посол побывал в значимых для австрийцев местах.

После рабочей встречи посол отправился в «Дом Лавриновского». Известно, что дед президента Австрии Александра Ван дер Беллена был губернским комиссаром Временного правительства в Пскове. Йоханнес Айгнер посмотрел книгу «Ван дер Беллен. История семьи», в которой на основе архивных материалов изучается генеалогическое древо президента Австрии.

КСТАТИ

Австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» помогает псковским образовательным учреждениям для детей с особенностями развития. Господин Йоханнес Айгнер планирует побывать в детских центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU