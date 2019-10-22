2019-10-22T12:43:23+03:00
Происшествия

Пскович украл куртку и кошелёк у горожанина, который праздновал с друзьями начало отпуска

Потерпевший заметил пропажу через день и пожаловался в полицию
Егор ТИМОФЕЕВ
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Пропажу ценных вещей потерпевший заметил лишь после окончания праздника.Пропажу ценных вещей потерпевший заметил лишь после окончания праздника.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Житель областного центра оказался на скамье подсудимых за кражу куртки и кошелька у горожанина, который праздновал с друзьями начало отпуска. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре города Пскова, инцидент произошёл 9 августа 2019 года.

В этот день, по информации правоохранительных органов, подозреваемый прогуливался по городу. На одной из улиц он заметил брошенную на траве куртку. Оглядевшись, мужчина обшарил карманы находки и достал из куртки кошелёк. Внутри оказались 8 тысяч рублей и банковская карточка. Счастливый пскович на все деньги накупил продуктов и, кроме этого, расплатился чужой картой.

Через день владелец куртки обнаружил пропажу. Обеспокоенный мужчина заблокировал карту и отправился в полицию с заявлением. В ответ на жалобу правоохранители вычислили преступника и завели уголовное дело. За то, что мужчина не вернул кошелёк владельцу и не обратился в банк, ему грозит до 2 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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